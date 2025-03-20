В Азербайджане объявили об обстреле позиций на фоне предложения Пашиняна о мире

Минобороны Азербайджана объявило об обстреле своих позиций Арменией

Азербайджанская армия сообщила об обстреле своих позиций Арменией в приграничных районах. Очередное подобное сообщение опубликовано на сайте Минобороны республики.

По информации ведомства, обстрел произошел 19 марта в 19:00 по местному времени (18:00 по Москве). Армия Армении, пишет военное ведомство Азербайджана, обстреляла с позиций в районе населенного пункта Арпа.

Сообщается, что позиции обстреляли из стрелкового оружия. Других подробностей в Минобороны Азербайджана не привели. Заявление выпущено на фоне обращения премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву.

Накануне глава кабмина Армении выступил с предложением лидеру Азербайджана начать консультации по подписанию мирного соглашения между двумя республиками. Текст документа был окончательно согласован незадолго до этого.