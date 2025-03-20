Пашинян обратился к Алиеву

Пашинян предложил Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Предлагаю президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию согласованного проекта мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — написал Пашинян.

Глава армянского кабмина также напомнил, что проект мирного соглашения между Ереваном и Баку полностью согласован и ожидает подписания. О дате и месте пока ничего неизвестно.

Процесс подписания договора между Арменией и Азербайджаном сопровождается сообщениями от Баку об обстреле своих позиций со стороны Еревана в приграничных районах. В МИД Армении отвергли эти обвинения.