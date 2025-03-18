Армию Азербайджана вновь обстреляли

Минобороны Азербайджана второй раз объявило об обстреле со стороны Армении

Минобороны Азербайджана второй раз за сутки объявило об обстреле со стороны Армении у границы двух стран. Информация об этом опубликована на официальном сайте военного ведомства.

«С 22:15 17 марта до 00:20 18 марта подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Арпа района Кешишкенд, Сайбалы района Гаракильсе и Ваган Ченберекского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — заявили в Минобороны Азербайджана.

С другой стороны, в оборонном ведомстве Армении опровергли это сообщение, назвав его «дезинформацией». «Аппарат премьер-министра Республики Армения [Никола Пашиняна] предложил создать совместный механизм между Арменией и Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение», — добавили в Минобороны Армении.

17 марта Минобороны Азербайджана также сообщало об обстреле со стороны Армении позиций Азербайджана в приграничном районе республики.