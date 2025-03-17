Стало известно об обстреле армии Азербайджана

Минобороны Азербайджана объявило об обстреле со стороны Армении

Армения обстреляла позиции Азербайджана в приграничном районе. Сообщение об этом опубликовало Минобороны Азербайджана.

«17 марта с 01:25 до 12:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Йухары Загалы Басаркечярского района и Дыг Горисского района, с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — заявили в военном ведомстве Азербайджана.

В Армении данную информацию никак не комментировали.

Ранее стало известно, что Азербайджан и Армения согласовали окончательный текст мирного соглашения. «Следующее, чего ожидает Азербайджан от Еревана, — внесение поправок в конституцию Армении», — сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.