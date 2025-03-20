Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:09, 20 марта 2025Наука и техника

В египетских пирамидах обнаружили загадочные скелеты

JAA: В гробницах Египта обнаружили скелеты низкостатусных работников
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Археологи обнаружили в египетских пирамидах останки людей, жизнь которых была далека от привилегированного существования. Новое исследование, опубликованное в Journal of Anthropological Archaeology, показало, что в древних гробницах рядом с элитой хоронили низкостатусных работников, выполнявших тяжелый физический труд.

Традиционно считалось, что пирамиды были усыпальницами исключительно для знати и высокопоставленных лиц, однако анализ найденных скелетов в некрополе Тумбос (современный Судан) показал, что среди захороненных были люди, состояние костей которых свидетельствует об изнурительной работе. По мнению исследователей, эти люди могли быть слугами, сопровождающими своих господ в загробный мир, или обладать иным особым статусом, о котором ранее не было известно.

Ученые изучили кости на предмет признаков физической активности, обнаружив четкое различие между представителями знати и трудящимися. Первая группа вела малоподвижный образ жизни, в то время как у рабочих были развиты крепкие мышцы, а суставы и кости показывали следы нагрузки. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о предназначении пирамид и предполагает, что древнеегипетское общество было более сложным, чем считалось ранее.

Исследователи исключили версию о ритуальных жертвоприношениях, так как в этот период подобные практики не применялись. Скорее всего, наличие рабочих в погребениях связано с их особой ролью в жизни фараонов и элиты. Открытие меняет представления о социальное структуре Египта и поднимает новые вопросы о похоронных традициях Древнего мира.

    Обсудить
    Последние новости

    «Россия будет расширяться, насколько позволит Бог». Бывший помощник Путина — о Русском мире, разделе Украины, овцах и козлах

    Лидер «Руки вверх!» откроет новый бизнес

    Российский аптекарь объявлен в международный розыск и заочно арестован

    В Госдуме поддержали идею запретить продажу чипсов детям

    Отстраненный от работы из-за вопроса главе МИД Израиля журналист обратился в суд

    В Госдуме назвали дурновкусием любовь к турецким сериалам

    В Европе задумали закупать к зиме поменьше газа ради борьбы со спекуляциями

    Турецкий Центробанк начал продавать валюту на фоне протестов

    В МИД указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня

    Стало известно о задержании в Грозном пикетчицы с вопросом о похищенной чеченке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше