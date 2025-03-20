В египетских пирамидах обнаружили загадочные скелеты

JAA: В гробницах Египта обнаружили скелеты низкостатусных работников

Археологи обнаружили в египетских пирамидах останки людей, жизнь которых была далека от привилегированного существования. Новое исследование, опубликованное в Journal of Anthropological Archaeology, показало, что в древних гробницах рядом с элитой хоронили низкостатусных работников, выполнявших тяжелый физический труд.

Традиционно считалось, что пирамиды были усыпальницами исключительно для знати и высокопоставленных лиц, однако анализ найденных скелетов в некрополе Тумбос (современный Судан) показал, что среди захороненных были люди, состояние костей которых свидетельствует об изнурительной работе. По мнению исследователей, эти люди могли быть слугами, сопровождающими своих господ в загробный мир, или обладать иным особым статусом, о котором ранее не было известно.

Ученые изучили кости на предмет признаков физической активности, обнаружив четкое различие между представителями знати и трудящимися. Первая группа вела малоподвижный образ жизни, в то время как у рабочих были развиты крепкие мышцы, а суставы и кости показывали следы нагрузки. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о предназначении пирамид и предполагает, что древнеегипетское общество было более сложным, чем считалось ранее.

Исследователи исключили версию о ритуальных жертвоприношениях, так как в этот период подобные практики не применялись. Скорее всего, наличие рабочих в погребениях связано с их особой ролью в жизни фараонов и элиты. Открытие меняет представления о социальное структуре Египта и поднимает новые вопросы о похоронных традициях Древнего мира.