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14:52, 20 марта 2025Экономика

В Европе задумали закупать к зиме поменьше газа ради борьбы со спекуляциями

Bloomberg: Ряд стран Европы добиваются снижения норматива заполнения ПХГ до 80 %
Дмитрий Воронин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Германия и Франция, крупнейшие экономики Европы, а также Нидерланды, Словакия и Венгрия входят в число стран, задумавших уменьшить норматив обязательного заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ) с 90 до 80 процентов для борьбы с рыночными спекуляциями, возникающими на фоне того, что трейдеры ожидают закупок до крайнего срока. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что смягчение жесткости цели, призванной обеспечить региону энергетическую безопасность на случай холодной зимы, обсуждают в рамках предлагаемого продления правил заполнения ПХГ до 2027 года.

«Большая гибкость может гарантировать, что давление на заполнение всех газовых хранилищ одинаково снизится и что рыночные условия нормализуются», — цитирует агентство немецкого представителя, указывая, что пока не ясно, в какой степени председательствующая в ЕС Польша учтет требования ряда государств, включающего ФРГ.

Отопительный сезон в Европе начался в текущем сезоне 29 октября 2024 года, на 10 дней раньше, напоминает ТАСС. С этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 72,5 миллиарда кубометров газа, суммарный отбор из ПХГ сейчас на 25 процентов выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Текущие запасы газа в хранилищах снизились до 34 процентов или менее 38 миллиардов кубометров.

В феврале импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос год к году на 19 процентов до рекордных 11,99 миллиона тонн, что объясняют сокращением трубопроводных поставок и повышением спроса на газ для отопления в условиях холодов.

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