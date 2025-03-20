В Харьковской области рассказали об охвате ВС России группировки ВСУ под Купянском

Ганчев: ВС России охватывают в полукольцо группировку ВСУ под Купянском

Вооруженные силы (ВС) России охватывают в полукольцо группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом РИА Новости заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Бойцы Российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки», — подчеркнул глава Харьковской ВГА.

Ганчев рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении и назвал данный участок одним из самых активных. По его словам, командование ВСУ видит активность российских военных и пытается принять меры.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState подтвердил продвижение ВС России в Харьковской области и Донецкой народной республике. Аналитики отметили успех ВС России в районе населенного пункта Красное Первое на купянском направлении.