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17:16, 20 марта 2025Бывший СССР

В Харьковской области рассказали об охвате ВС России группировки ВСУ под Купянском

Ганчев: ВС России охватывают в полукольцо группировку ВСУ под Купянском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мария Марикян / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России охватывают в полукольцо группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом РИА Новости заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«Бойцы Российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки», — подчеркнул глава Харьковской ВГА.

Ганчев рассказал о продвижении ВС России на купянском направлении и назвал данный участок одним из самых активных. По его словам, командование ВСУ видит активность российских военных и пытается принять меры.

Ранее украинский аналитический ресурс DeepState подтвердил продвижение ВС России в Харьковской области и Донецкой народной республике. Аналитики отметили успех ВС России в районе населенного пункта Красное Первое на купянском направлении.

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