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13:00, 20 марта 2025Россия

В Кремле не смогли ответить на один вопрос

Песков ответил на вопрос о месте России в рейтинге счастья
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на один вопрос. Его попросили оценить улучшение позиций России в рейтинге стран по уровню счастья, передает ТАСС.

«Честно говоря, мы не знаем, какие критерии были, как такие выводы делаются, поэтому я не стал бы ничего комментировать здесь», — сказал Песков. При этом сам вопрос его рассмешил.

Ранее исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете, ежегодно при содействии ООН составляющий «Всемирный доклад о счастье», опубликовал отчет за 2025 год. Согласно нему, Россия заняла 66-е место из 144 возможных. Годом ранее страна занимала 71-е место.

Самой счастливой страной мира признали Финляндию. Страна занимает эту позицию восьмой раз подряд. Второе и третье места достались Дании и Исландии.

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