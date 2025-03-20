В Курской области врачи провели российскому бойцу операцию на открытом сердце

В Курской области врачи провели бойцу ВС России операцию на открытом сердце

В Курской области врачи полевого госпиталя провели российскому военнослужащему операцию на открытом сердце. Об этом сообщил врач-хирург с позывным Ланцет, проводивший операцию, его цитирует ТАСС.

«Я могу одно сказать: если бы эта операция не была выполнена, то человек однозначно бы не доехал до следующего этапа эвакуации. И, соответственно, время шло действительно на минуты», — сказал Ланцет.

По его словам, любое промедление медиков могло вызвать остановку сердца раненого военнослужащего. У мужчины было скопление жидкости перикарда и серьезное нарушение работы сердца.

Ранее в зоне спецоперации российский военно-полевой хирург закрыл своим телом военных от беспилотника и тем самым спас их. Военно-полевой хирург прооперировал семь спецназовцев, после чего они лежали в медицинской палатке — в этот момент на нее устремился дрон.