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18:19, 8 июня 2024Бывший СССР

В зоне СВО хирург спас семерых бойцов спецназа ценой своей жизни

Цивилева: хирург закрыл собой палатку с семерыми бойцами спецназа от дрона ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Военно-полевой хирург пожертвовал собой, закрыв дрону Вооруженных сил Украины (ВСУ) проход в палатку, где находились семеро прооперированных им бойцов спецназа. Об этом рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Последняя история, которая как-то меня особо потрясла. Наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку», — сказала она.

Цивилева также подчеркнула, что встречи с такими героическими людьми каждого заставят задуматься о том, что лежит в основе человеческих взаимоотношений.

Ранее Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк рассказал, как притворился украинским военным и ликвидировал троих грузинских наемников на службе ВСУ. По словам военнослужащего, он и его товарищи нашли замаскированный опорный пункт ВСУ, где не было людей из-за ротации. Пока они осматривали укрепления, к ним подошли наемники.

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      Алевтина Запольская
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