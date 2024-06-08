В зоне СВО хирург спас семерых бойцов спецназа ценой своей жизни

Цивилева: хирург закрыл собой палатку с семерыми бойцами спецназа от дрона ВСУ

Военно-полевой хирург пожертвовал собой, закрыв дрону Вооруженных сил Украины (ВСУ) проход в палатку, где находились семеро прооперированных им бойцов спецназа. Об этом рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

«Последняя история, которая как-то меня особо потрясла. Наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку», — сказала она.

Цивилева также подчеркнула, что встречи с такими героическими людьми каждого заставят задуматься о том, что лежит в основе человеческих взаимоотношений.

Ранее Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Добряк рассказал, как притворился украинским военным и ликвидировал троих грузинских наемников на службе ВСУ. По словам военнослужащего, он и его товарищи нашли замаскированный опорный пункт ВСУ, где не было людей из-за ротации. Пока они осматривали укрепления, к ним подошли наемники.