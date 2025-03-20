В МИД ответили на обвинения в адрес России в поджоге IKEA в Вильнюсе

Захарова назвала абсурдом обвинения России в причастности к поджогу IKEA в Литве

Обвинения в адрес России о причастности к поджогу магазина IKEA в столице Литвы — это абсурд. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления литовской прокуратуры, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это же абсурд полный. Если есть какие-то данные, какие-то факты, хотя бы что-то — ознакомьте с ними. А как можно ознакомить? Надо расследование проводить», — заявила дипломат.

Она посоветовала властям Вильнюса проверить здоровье и обратиться к врачу, саркастично отметив, что русофобия — это очень опасная болезнь.

О «российский следе» в поджоге матрасов в IKEA в Вильнюсе генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис заявил 17 марта. Как утверждается, в результате использования зажигательного устройства с часовым механизмом загорелись металлические стеллажи с товарами, включая матрасы, плитку, мебель и полиэтиленовые пакеты.