Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:07, 20 марта 2025Бывший СССР

В МИД ответили на обвинения в адрес России в поджоге IKEA в Вильнюсе

Захарова назвала абсурдом обвинения России в причастности к поджогу IKEA в Литве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Обвинения в адрес России о причастности к поджогу магазина IKEA в столице Литвы — это абсурд. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления литовской прокуратуры, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это же абсурд полный. Если есть какие-то данные, какие-то факты, хотя бы что-то — ознакомьте с ними. А как можно ознакомить? Надо расследование проводить», — заявила дипломат.

Она посоветовала властям Вильнюса проверить здоровье и обратиться к врачу, саркастично отметив, что русофобия — это очень опасная болезнь.

О «российский следе» в поджоге матрасов в IKEA в Вильнюсе генеральный прокурор Литвы Артурас Урбелис заявил 17 марта. Как утверждается, в результате использования зажигательного устройства с часовым механизмом загорелись металлические стеллажи с товарами, включая матрасы, плитку, мебель и полиэтиленовые пакеты.

    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь Украина может ударить по Москве». В США изучили, на что способен расхваленный Зеленским «Длинный Нептун»

    Глава евродипломатии разозлилась на предложение о назначении представителя ЕС по Украине

    ВС России ликвидировали бразильского наемника

    Стало известно о сотрудничестве одесского активиста Ганула с СБУ

    Евросоюз обвинили в затягивании конфликта на Украине

    Названы самые счастливые и несчастные страны мира. Почему Россия стала счастливее, а Америка опустилась на худшее место в истории?

    В Банке России назвали способ отличить деньги от их «жалких фрагментов»

    Самая уродливая рыба в мире победила в новом конкурсе

    Стало известно о планах ЕС на замороженные российские активы

    В МИД ответили на обвинения в адрес России в поджоге IKEA в Вильнюсе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше