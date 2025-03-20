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11:38, 20 марта 2025Россия

В Москве из окна 36-го этажа высотки выпала женщина

Shot: Из окна 36-го этажа высотки на Ленинградском шоссе Москвы выпала женщина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве на Ленинградском шоссе из окна квартиры на 36-м этаже высотки жилищного комплекса «Северный парк» выпала женщина. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, москвичка выпала на улицу между 10:00 и 11:00 утра. О случившемся сообщила ее мать. Спасти 28-летнюю женщину не удалось.

Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее в Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, когда пыталась спрятать подготовленный для брата сувенир. Через некоторое время девочку без признаков жизни заметили стоящие у соседнего дома люди.

Кроме того, в декабре 2024 года в Челябинской области 22-летняя беременная женщина выпала из окна третьего этажа, пытаясь напугать мужа во время ссоры. Как выяснилось, мужчина хотел пойти на встречу с друзьями, но супруга была против. Она закрыла дверь на ключ и подошла к подоконнику, но оступилась, разбила стекло и упала в проем.

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