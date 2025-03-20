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18:18, 20 марта 2025Ценности

В Москве начали продавать пасхальные куличи в виде храма почти за шесть тысяч рублей

В «Кафе Пушкинъ» начали продавать куличи в виде храма почти за 5,9 тысячи рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В московской кондитерской «Кафе Пушкинъ» начали предлагать покупателям пасхальные куличи в виде храма почти за шесть тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте заведения.

Согласно информации, кондитерское изделие весом 200 граммов продается вместе с пасхальными яйцами. Так, к покупке кулича прилагаются три штуки белых яиц с миндалем, а так же по две штуки темных с карамелью и вишней. Стоимость данного набора составляет 5,9 тысячи рублей.

В мае прошлого года в РПЦ оценили появление в продаже пасхальных куличей за десятки тысяч рублей. Тогда заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе негативно оценил тенденцию к покупке такой выпечки. По его словам, стремление к подобной роскоши не соответствует совести православного христианина.

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