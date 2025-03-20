В Польше сообщили о подготовке многовариантной операции на Украине

Польский генерал Кукула: Европа готовит многовариантную операцию на Украине

Страны Европы готовят многовариантную операцию на Украине, зависящую от хода переговоров. Об этом заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула в беседе с агентством РАР.

«Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры», — сообщил генерал.

По словам Кукулы, операция в настоящее время находится на самой ранней стадии планирования. Он подчеркнул, что ее детали не разглашаются. Генерал также отметил, что в Лондоне состоится встреча военачальников нескольких стран, а предстоящее совещание «служит разработке операции по обеспечению мира на Украине».

Ранее британский министр вооруженных сил Люк Поллард сообщил, что Лондон может перебросить войска на Украину с восточного фланга НАТО.