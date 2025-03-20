Великобритания нашла способ перебросить войска на Украину

Times: Британия может перебросить войска на Украину с востока НАТО

Британия может перебросить войска на Украину с восточного фланга НАТО. Об этом в интервью The Times сообщил британский министр вооруженных сил Люк Поллард.

Он указал, что в странах Балтии и Восточной Европы развернуты более 2600 британских военнослужащих и 730 единиц техники. The Times в связи с этим напоминает, что европейские союзники намерены направить на Украину порядка 10 тысяч военнослужащих, основной костяк этого контингента составят военные из Великобритании и Франции.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали подготовленного совместно с британским премьер-министром Киром Стармером плана по Украине. Стороны предложили перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры, подразумевающее прекращение огня на один месяц. Следующий этап предполагает введение миротворцев на Украину.