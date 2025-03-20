В Раде допустили отмену военного положения на Украине 9 мая

Депутат Рады Дмитрук: Украина не продлит военное положение после 9 мая

Украина не продлит военное положение и мобилизацию после 9 мая. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Я вам больше скажу — [президент Украины Владимир] Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле!» — добавил политик.

Дмитрук допустил отмену военного положения на Украине, действующего в настоящий момент до 9 мая на основании указа Зеленского. Депутат также заявил о поступившей в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») негласной инструкции о приостановке набора граждан в Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом он предположил, что ТЦК продолжат набор в ВСУ ради получения взяток.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко назвал условие для остановки мобилизации. Так он прокомментировал заявление советника офиса президента Михаила Подоляка о «красных линиях» Киева.