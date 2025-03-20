Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:12, 20 марта 2025Бывший СССР

В Раде допустили отмену военного положения на Украине 9 мая

Депутат Рады Дмитрук: Украина не продлит военное положение после 9 мая
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не продлит военное положение и мобилизацию после 9 мая. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Я вам больше скажу — [президент Украины Владимир] Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле!» — добавил политик.

Дмитрук допустил отмену военного положения на Украине, действующего в настоящий момент до 9 мая на основании указа Зеленского. Депутат также заявил о поступившей в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») негласной инструкции о приостановке набора граждан в Вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом он предположил, что ТЦК продолжат набор в ВСУ ради получения взяток.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко назвал условие для остановки мобилизации. Так он прокомментировал заявление советника офиса президента Михаила Подоляка о «красных линиях» Киева.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о легализации граждан Украины в России

    Жена Петросяна ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко

    Россиянин наклеил усы с бородой и отправился убивать бывшую жену

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Россиянка с розовыми таблетками в бензобаке попала на видео

    Объяснен провал разведки ВСУ при заходе штурмовиков в окрестности Суджи по трубе

    Россиянам предрекли снижение числа рейсов за границу из-за нехватки самолетов

    В России ответили на слова Зеленского о готовности встречаться с представителями Москвы

    Последствия паводка в российском поселке попали на видео

    В Швеции провели два ракетных пуска с полигона Эсрейндж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше