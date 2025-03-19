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23:50, 19 марта 2025Бывший СССР

На Украине назвали условие для остановки мобилизации

Кучеренко: Мобилизацию остановят, если Киев возьмет обязательства при перемирии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что мобилизацию на Украине остановят, если в рамках компромисса по перемирию Киев возьмет на себя обязательства. Его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

Так он прокомментировал заявление советника офиса президента Михаила Подоляка о «красных линиях», в том числе о том, что мобилизация в случае перемирия не будет останавливаться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня. Кроме того, 19 марта украинский лидер по итогам разговора с Трампом согласился прекратить удары Украины по российским энергетическим объектам.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса.

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