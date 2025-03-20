Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:20, 20 марта 2025Россия

В России указали на неспособность Европы содержать Украину в одиночку

Пушков: Европа не способна содержать Украину в одиночку, без США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале заявил, что Европа не способна содержать Украину в одиночку, без США.

По его словам, уже сейчас видно, насколько непросто это дается европейским странам, несмотря на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других чиновников о неограниченных финансовых ресурсах.

Пушков указал, что четыре страны заблокировали выделение 40 миллиардов долларов по веской причине, Испания, Италия, Португалия и Франция являются странами ЕС с наихудшими показателями и большими долгами.

«Одно дело — финансово поддерживать Киев вместе с США, а в военном плане — будучи на подхвате у США. И совсем другое — тянуть это самим», — подчеркнул сенатор.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каллас по предоставлению Украине помощи стоимостью 40 миллиардов евро. Издание уточнило, что страны Евросоюза готовы выделить 5 миллиардов евро, которые уйдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов.

    Обсудить
    Последние новости

    США проведут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной

    На Западе испугались, что искусственный интеллект перешел на сторону России. Правда ли это?

    Российские военные ударили по зданию СБУ в Краматорске

    На Украине объявили эвакуацию из одного населенного пункта

    В центре украинского города взорвался автомобиль

    Трамп анонсировал подписание сделки с Украиной по ресурсам

    В Одессе за час произошло более 15 взрывов

    Трамп оценил отношения с Россией и Украиной

    В МИД заявили о нарушении Киевом предложенного Трампом перемирия

    В Сербии исключили вступление страны в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше