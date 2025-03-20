В России указали на неспособность Европы содержать Украину в одиночку

Пушков: Европа не способна содержать Украину в одиночку, без США

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале заявил, что Европа не способна содержать Украину в одиночку, без США.

По его словам, уже сейчас видно, насколько непросто это дается европейским странам, несмотря на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других чиновников о неограниченных финансовых ресурсах.

Пушков указал, что четыре страны заблокировали выделение 40 миллиардов долларов по веской причине, Испания, Италия, Португалия и Франция являются странами ЕС с наихудшими показателями и большими долгами.

«Одно дело — финансово поддерживать Киев вместе с США, а в военном плане — будучи на подхвате у США. И совсем другое — тянуть это самим», — подчеркнул сенатор.

Ранее итальянская газета La Stampa сообщила, что Италия, Франция, Испания и Португалия отвергли план Каллас по предоставлению Украине помощи стоимостью 40 миллиардов евро. Издание уточнило, что страны Евросоюза готовы выделить 5 миллиардов евро, которые уйдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов.

