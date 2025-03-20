В российские продуктовые магазины позвали индийцев

РБК: «Перекресток» и «Пятерочка» решили принимать на работу индийцев

Российские торговые сети Пятерочка и Перекресток решили привлекать рабочую сил из стран, где она в избытке. Об этом рассказала президент X5 Екатерина Лобачева. Ее процитировало РБК.

По ее словам, одной из проблем розничной торговли в России является именно нехватка сотрудников. При этом, несмотря на то, что миграционная политика становится все строже, экономика РФ, как и прежде, полагается на рабочие руки из других стран.

Как рассказала Лобачева, с недавних пор X5 начал привлекать работников из Индии. Речь идет примерно о сотне человек для обслуживания распределительного центра. Они получают все необходимые положенные разрешения, сдают экзамены по русскому языку и заключают с российским работодателем бессрочные трудовые договоры. Впрочем, сотрудничество с индийцами предполагает много нюансов. Сказываются языковые и культурные различия.

В конце февраля уже сообщалось, что индийские рабочие могут в будущем заменить мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Объясняется это снижением привлекательности российского рынка труда для жителей Средней Азии. В той же Киргизии начался строительный бум, и она сама начала приглашать мигрантов из Индии.