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15:17, 20 марта 2025Экономика

В российском регионе ликвидировали три деревни

С карты Пермского края убрали деревни Махали, Саламатово и Чирки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Карачев / Фотобанк Лори

В Пермском крае ликвидировали три деревни Кишертского округа. Соответствующее решение на заседании в четверг, 20 марта, приняли депутаты заксобрания региона, сообщил корреспондент издания Ura.ru.

Речь идет о населенных пунктах Махали, Саламатово и Чирки, которые прекратят свое существование — их присоединят к селу Усть-Кишерть. По информации корреспондента, решение об этом депутаты приняли без обсуждений и вопросов. «В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в деревнях сейчас находится от пяти до 21 дома. При этом видимых границ между ними и селом Усть-Кишерть нет», — сообщил он.

В начале года стало известно, что с карты Пермского края убрали деревню Жганево Юсьвинского округа. В 2010 году там насчитывалось три жителя, однако сейчас в населенном пункте не осталось ни одного.

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