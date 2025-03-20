В российском регионе ликвидировали три деревни

С карты Пермского края убрали деревни Махали, Саламатово и Чирки

В Пермском крае ликвидировали три деревни Кишертского округа. Соответствующее решение на заседании в четверг, 20 марта, приняли депутаты заксобрания региона, сообщил корреспондент издания Ura.ru.

Речь идет о населенных пунктах Махали, Саламатово и Чирки, которые прекратят свое существование — их присоединят к селу Усть-Кишерть. По информации корреспондента, решение об этом депутаты приняли без обсуждений и вопросов. «В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в деревнях сейчас находится от пяти до 21 дома. При этом видимых границ между ними и селом Усть-Кишерть нет», — сообщил он.

В начале года стало известно, что с карты Пермского края убрали деревню Жганево Юсьвинского округа. В 2010 году там насчитывалось три жителя, однако сейчас в населенном пункте не осталось ни одного.