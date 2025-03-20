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09:33, 20 марта 2025Экономика

В российском регионе затопило автомобильные дороги

В Челябинской области талыми водами затопило восемь дорог
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал МЧС Челябинской области

Восемь дорог и две грунтовые насыпи оказались подтоплены талыми водами в разных районах Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в Telegram-канале.

Автомобильные дороги затопило в Брединском, Варненском, Сосновском, Кизильском и Уйском районах. Грунтовая насыпь оказалась под водой в Нагайбакском и Чебаркульском районах.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что в городе Аша от воды освободились еще 16 частных жилых домов, 50 садовых домов и 74 приусадебных участка. Остаются подтопленными пять частных жилых дома, 43 садовых дома и 60 приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится десять человек.

Ранее в Аше начали приостанавливать подачу электричества из-за паводка. В городе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС).

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