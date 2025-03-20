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16:41, 20 марта 2025Экономика

В Швеции захотели дать права мухам

В Швеции захотели запретить кормить домашних животных живыми мухами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Vadim Nekrasov / Globallookpress.com

Государственное управление сельского хозяйства Швеции предложило запретить владельцам ящеров и лягушек кормить своих питомцев живыми фруктовыми мухами. Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

Инициатива обусловлена результатами исследования, согласно которому мухи испытывают страдания, когда их едят. В связи с этим авторы проекта выступают за то, чтобы наделить этих насекомых правами в соответствии со шведским Законом о защите животных. Помимо этого, предложение включает в себя запрет на купание домашних черепах и установку колес для бега в клетки хомяков.

Эксперт по содержанию животных негативно отнеслись к инициативе. Они считают, что новые правила являются абсурдом и существенно усложняют уход за домашними животными. Критики также отмечают, что законопроект основан не на практическом опыте с питомцами, а на поспешных выводах и сомнительных исследованиях.

Ранее в России захотели ввести уголовное наказание для владельцев животных за смерть человека из-за нападения питомцев.

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