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10:11, 20 марта 2025Мир

В Венгрии посчитали Украину буфером между Россией и Европой

Министр по делам ЕС Венгрии Бока: Украина будет буфером между Россией и Европой
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Янош Бока

Янош Бока. Фото: European Union / Wikipedia

Украина может стать буферной зоной между Россией и Европой, если с этим согласятся ведущие мировые державы. На это указал министр по делам Европейского союза (ЕС) Венгрии Янош Бока в интервью изданию Financial Times.

«Мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая будет служить интересам как России, так и Европы», — так описал он будущее Украины.

При этом, говоря о необходимости консенсуса великих держав о статусе Украины, министр Бока имел в виду прежде всего позиции РФ и США. Именно они смогут определить, «что возможно и что невозможно на территории Украины», посчитал он. При этом, по его мнению, если Киев не станет буфером между Россией и Европой, то страна останется зоной конфликта.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал возможные сроки окончания украинского конфликта. По его словам, возвращение мира можно будет праздновать уже совсем скоро.

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