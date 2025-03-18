Глава МИД Венгрии назвал возможные сроки окончания украинского конфликта

Сийярто: Венгрия надеется, что через две недели конфликт на Украине завершится

Будапешт надеется, что уже через две недели конфликт на Украине завершится. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что уже через пару недель мы сможем отпраздновать возвращение мира в Центральную Европу», — отметил глава МИД.

Сийярто поприветствовал начало активных переговоров по Украине. По его словам, в Будапеште «были рады увидеть переговоры в Саудовской Аравии между США и Россией, а затем между США и Украиной».

Ранее спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф сообщил, что президент США Дональд Трамп ожидает разрешения конфликта на Украине в течение нескольких недель.