Спецпосланник Трампа назвал сроки разрешения конфликта на Украине

Уиткофф: Трамп ожидает разрешения конфликта на Украине в течение недель

Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения конфликта на Украине в течение недель. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, передает ТАСС.

По его словам, он обсуждал в субботу и в воскресенье итоги своего визита в Россию с Трампом. Уиткофф также рассказал, что его беседа с президентом России Владимиром Путиным длилась около четырех часов и была позитивной.

«Дистанция сокращается», — сказал спецпосланник Трампа об отношениях США с Россией.

Переговоры Путина с Уиткоффом прошли в четверг, 13 марта. Трамп оценил их как «продуктивные и очень хорошие». Он также заявил о высоких шансах завершения конфликта на Украине.