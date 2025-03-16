Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 16 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал сроки разрешения конфликта на Украине

Уиткофф: Трамп ожидает разрешения конфликта на Украине в течение недель
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения конфликта на Украине в течение недель. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, передает ТАСС.

По его словам, он обсуждал в субботу и в воскресенье итоги своего визита в Россию с Трампом. Уиткофф также рассказал, что его беседа с президентом России Владимиром Путиным длилась около четырех часов и была позитивной.

«Дистанция сокращается», — сказал спецпосланник Трампа об отношениях США с Россией.

Переговоры Путина с Уиткоффом прошли в четверг, 13 марта. Трамп оценил их как «продуктивные и очень хорошие». Он также заявил о высоких шансах завершения конфликта на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа назвал позитивной встречу с Путиным

    Спецпосланник Трампа назвал сроки разрешения конфликта на Украине

    Основатель американской ЧВК восхитился Армией России

    В пробе хоккеиста ЦСКА обнаружено мельдония в четыре раза выше порога

    Футбольные фанаты устроили массовую драку в Подмосковье

    Украинцы накинулись на Ubisoft из-за языка в игре

    Назван день возможного телефонного разговора Трампа с Путиным

    В России заявили о готовности увеличить поставки сельхозпродукции в Катар

    Президент Финляндии назвал преждевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

    Подозреваемого в убийстве известного украинского неонациста отправили под стражу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше