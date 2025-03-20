В Южной Корее заявили о появлении российских самолетов в зоне ПВО

Yonhap: Российские самолеты вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Российские самолеты вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны страны.

«Несколько российских военных самолетов вошли в зону воздушной обороны Южной Кореи над Восточным морем, приблизившись на 20 километров к воздушному пространству», — утверждается в публикации.

По данным Минобороны, в воздух были подняты южнокорейские истребители, принявшие «меры тактического характера для предотвращения непредвиденных ситуаций». При этом ведомство отметило, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи. В связи с произошедшим Сеул выразил протест российскому военному атташе Николаю Марченко.

15 марта Южная Корея также обвинила Россию в пересечении опознавательной зоны ПВО.