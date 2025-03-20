ВС России продвинулись в Харьковской области

ВС России продолжают расширять плацдарм у реки Оскол в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала сообщил, что российские подразделения продолжают атаки в Купянском районе. Также он добавил, что ВС России продвигаются в районе Каменки. Уточняется, что фронт в регионе значительно активизировался, а украинские войска пытаются контратаковать. Канал заключил, что обе армии массово используют дроны, а по украинским позициям работает российская артиллерия.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские силы охватывают в полукольцо группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. По его словам, командование ВСУ видит активность российских военных и пытается принять меры.