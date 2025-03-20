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09:24, 20 марта 2025Россия

ВСУ угрожали расстрелом священнику в Курской области

ТАСС: ВСУ в начале вторжения угрожали расстрелом отцу Евгению в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале вторжения в Курскую область в августе 2024 года угрожали расстрелом православному священнику отцу Евгению. Об этом священнослужитель рассказал ТАСС.

«У меня тоже был такой случай в августе. Остановили, да, грубо, направляли оружие. Ну, отпустили. Правда, сказали: "Ничего, увидим, расстреляем". Ну, однако жив», — сказал отец Евгений.

Сейчас священнослужитель служит в спецназе «Ахмат» и помогает эвакуироваться жителям Курской области. В начале вторжения ВСУ он укрывал мирных жителей в храме.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ избили жителя села Казачья Локня в Курской области и угрожали его семье расстрелом. У мужчины спрашивали, служил ли он в зоне проведения специальной военной операции. Получив отрицательный ответ, украинские военные не поверили. Они пригрозили ему, что если они узнают, что им врут, то с семьей мужчины расправятся.

ЖЗЛ
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