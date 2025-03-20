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11:05, 20 марта 2025Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 процентный пункт
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

ВТБ с 20 марта снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1 процентный пункт в зависимости от размера первоначального взноса. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

По новым условиям при первоначальном взносе в размере более 50 процентов от цены жилья минимальная ставка составит 27,8 процента годовых. Для зарплатных клиентов при первом взносе в 30-50 процентов она составит 28,4 процента. Наиболее выгодная ставка будет предложена в случае оформления комплексного страхования и подтверждения дохода, уточнили в ВТБ.

Такие изменения стали возможны после снижения стоимости фондирования, объяснили в финансовой организации. О глобальных изменениях говорить пока преждевременно, отметил начальник управления ипотечного кредитования банка Сергей Бабин. Больших изменений в динамике спроса на ипотечные кредиты в течение 2025 года он не ожидает. Львиную долю продаж в сегменте обеспечит господдержка, подчеркнул Бабин.

Ранее сообщалось, что объем выдачи семейной ипотеки в России вырос за год в полтора раза. За февраль россияне оформили льготный кредит на 181 миллиард рублей — в сравнении с февралем 2024 года показатель поднялся на 60 процентов.

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