Выдача семейной ипотеки за год увеличилась в полтора раза

«Известия»: Россияне взяли семейную ипотеку на 181 миллиарда рублей в феврале

Выдача семейной ипотеки за год увеличилась в полтора раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Из материала следует, что в феврале этого года россияне взяли семейную ипотеку на 181 миллиарда рублей, что стало на 60 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом уточняется, что всего банки выдали 32 тысячи льготных кредитов.

Так, по данным представителей организации, в ВТБ выдачи семейной ипотеки выросли втрое по сравнению с февралем 2024 года, в Абсолют Банке — вдвое, в банке «Санкт-Петербург» — в 10 раз.

Отмечается, что всего в прошедшем месяце было оформлено ипотеки на 219 миллиардов рублей. При этом более 80 процентов выдач всех жилищных кредитов в стране составила программа для семей с детьми.

Ранее в марте сообщалось, что семейную ипотеку распространят на «вторичку». Семьи с ребенком до шести лет из городов, где ведется строительство не более двух домов, смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке до шести процентов годовых.