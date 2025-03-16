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10:03, 16 марта 2025Экономика

Выдача семейной ипотеки за год увеличилась в полтора раза

«Известия»: Россияне взяли семейную ипотеку на 181 миллиарда рублей в феврале
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Выдача семейной ипотеки за год увеличилась в полтора раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Из материала следует, что в феврале этого года россияне взяли семейную ипотеку на 181 миллиарда рублей, что стало на 60 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом уточняется, что всего банки выдали 32 тысячи льготных кредитов.

Так, по данным представителей организации, в ВТБ выдачи семейной ипотеки выросли втрое по сравнению с февралем 2024 года, в Абсолют Банке — вдвое, в банке «Санкт-Петербург» — в 10 раз.

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Отмечается, что всего в прошедшем месяце было оформлено ипотеки на 219 миллиардов рублей. При этом более 80 процентов выдач всех жилищных кредитов в стране составила программа для семей с детьми.

Ранее в марте сообщалось, что семейную ипотеку распространят на «вторичку». Семьи с ребенком до шести лет из городов, где ведется строительство не более двух домов, смогут купить квартиру на вторичном рынке по ставке до шести процентов годовых.

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