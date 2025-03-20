Задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии

Правоохранители задержали главу центра информационных технологий Росгвардии

Правоохранители задержали руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время Чепкасову изберут меру пресечения. По какой статье он проходит подозреваемым, пока неизвестно.

Центр информационных технологий Росгвардии занимается развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацией государственных услуг, организацией межведомственного электронного взаимодействия и импортозамещением программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что по делу задержанного за передачу взятки генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали шесть человек, среди которых высокопоставленные силовики.