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17:21, 20 марта 2025Силовые структуры

Задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии

Правоохранители задержали главу центра информационных технологий Росгвардии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правоохранители задержали руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время Чепкасову изберут меру пресечения. По какой статье он проходит подозреваемым, пока неизвестно.

Центр информационных технологий Росгвардии занимается развитием информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацией государственных услуг, организацией межведомственного электронного взаимодействия и импортозамещением программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что по делу задержанного за передачу взятки генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина задержали шесть человек, среди которых высокопоставленные силовики.

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