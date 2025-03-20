Захарова: Неуважаемый представитель ЕС Каллас расшатывает психику Киева

Властям Европейского союза (ЕС) бесполезно увеличивать расходы на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), потому что запросы Киева постоянно растут. Соответствующее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на брифинге прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Каллас предложила выделить ВСУ 40 миллиардов евро (...) Так я могу вам сразу сказать неуважаемая Каллас — можете писать 100 миллиардов евро, у Киева постоянно растут потребности. И вы сами расшатываете психику киевского режима», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова отметила, что риторика ее европейской коллеги «не похожа на риторику дипломата». По ее словам, Каллас «говорит только об оружии и летальной помощи». В ЕС говорят о чем угодно, только не о дипломатии, добавила Захарова.

Ранее Каллас заявила, что страны ЕС поддерживают Украину только на словах, а не на деле.

