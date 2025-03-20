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15:57, 20 марта 2025Мир

Захарова обвинила «неуважаемую Каллас» в «расшатывании психики» Киева

Захарова: Неуважаемый представитель ЕС Каллас расшатывает психику Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Властям Европейского союза (ЕС) бесполезно увеличивать расходы на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), потому что запросы Киева постоянно растут. Соответствующее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на брифинге прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Каллас предложила выделить ВСУ 40 миллиардов евро (...) Так я могу вам сразу сказать неуважаемая Каллас — можете писать 100 миллиардов евро, у Киева постоянно растут потребности. И вы сами расшатываете психику киевского режима», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова отметила, что риторика ее европейской коллеги «не похожа на риторику дипломата». По ее словам, Каллас «говорит только об оружии и летальной помощи». В ЕС говорят о чем угодно, только не о дипломатии, добавила Захарова.

Ранее Каллас заявила, что страны ЕС поддерживают Украину только на словах, а не на деле.

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