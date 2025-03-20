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08:09, 20 марта 2025Силовые структуры

Замначальника отдела полиции российского региона отправили в СИЗО

В Кургане суд арестовал замначальника отдела полиции из Щучьего Порядина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Кургане суд арестовал временно исполняющего обязанности начальника отделения полиции «Сафакулевский» и заместителя начальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Порядин будет находиться в СИЗО два месяца. Предположительно, он обвиняется по статье 285 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии бывшего полицейского, который получил десять миллионов рублей под видом взятки и похитил их.

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