Замначальника отдела полиции российского региона отправили в СИЗО

В Кургане суд арестовал замначальника отдела полиции из Щучьего Порядина

В Кургане суд арестовал временно исполняющего обязанности начальника отделения полиции «Сафакулевский» и заместителя начальника МО МВД «Щучанский» Дмитрия Порядина. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Порядин будет находиться в СИЗО два месяца. Предположительно, он обвиняется по статье 285 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Другие подробности пока не уточняются.

Ранее суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии бывшего полицейского, который получил десять миллионов рублей под видом взятки и похитил их.