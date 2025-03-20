Зеленский анонсировал переговоры с США в один день с переговорами Москвы и Вашингтона

Зеленский: Переговоры Украины и России с США назначены на один день

В понедельник, 24 марта, Украина будет обсуждать детали предлагаемого перемирия с США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

Издание отмечает, что в этот же день в Саудовской Аравии США встречаются и с представителями России. Зеленский добавил, что пока неясно, будут ли переговоры идти параллельно или по очереди.

Ранее президент Украины заявил о готовности встречаться с представителями России. Он заверил, что оставит в стороне эмоции и сантименты.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в связи с этим сообщила, что позиция Зеленского о готовности взаимодействовать с российской стороной и встречаться с представителями Москвы часто меняется в зависимости от ситуации.

