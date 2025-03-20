Зеленский отменил поездку в ЮАР и перенес ее на 24 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский отменил поездку в Южно-Африканскую республику (ЮАР), которая должна была состояться 10 апреля, и перенес визит на 24 апреля. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, передает ТАСС.

«По просьбе Зеленского его визит в ЮАР перенесен на 24 апреля», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря южноафриканского лидера.

Отмечается, что визит направлен на способствование мирному урегулированию конфликта на Украине.

О планах Зеленского улететь в Южную Африку стало известно 7 марта. 22 января Зеленский уже встречался с лидером ЮАР Сирилой Рамафосой.