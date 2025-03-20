Женщина отправила брата в магазин и разбогатела на 81 миллион рублей

UPI: Американка выиграла в лотерею миллион долларов по купленному братом билету

В США женщина доверила брату покупку лотерейного билета и выиграла один миллион долларов (81 миллион рублей). Об этом сообщает UPI.

Жительница штата Калифорния, представившаяся как Дж. Гарсия, рассказала, что ее брат всегда был большим поклонником лотерей. Время от времени она давала ему деньги, чтобы он купил билет и для нее. В середине марта она в очередной раз дала брату денег и отправила в магазин. Вскоре мужчина позвонил ей и сказал, что купил билет за пять долларов (408 рублей).

Гарсия была уверена, что выигрыш будет ничтожным, и попросила родственника самостоятельно проверить билет. «Кажется, ты выиграла», — сообщил ей брат по телефону. Оказалось, что американка разбогатела на миллион долларов.

Гарсия поверила в свою удачу, только когда принесла билет в офис лотереи, где ей подтвердили выигрыш. Американка заявила, что потратит деньги на новый дом. Кроме того, она собирается купить брату новую машину.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из США увидел во сне, как сорвал джекпот. Мужчине приснилась даже точная сумма выигрыша.