Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:11, 20 марта 2025Из жизни

Женщина отправила брата в магазин и разбогатела на 81 миллион рублей

UPI: Американка выиграла в лотерею миллион долларов по купленному братом билету
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США женщина доверила брату покупку лотерейного билета и выиграла один миллион долларов (81 миллион рублей). Об этом сообщает UPI.

Жительница штата Калифорния, представившаяся как Дж. Гарсия, рассказала, что ее брат всегда был большим поклонником лотерей. Время от времени она давала ему деньги, чтобы он купил билет и для нее. В середине марта она в очередной раз дала брату денег и отправила в магазин. Вскоре мужчина позвонил ей и сказал, что купил билет за пять долларов (408 рублей).

Гарсия была уверена, что выигрыш будет ничтожным, и попросила родственника самостоятельно проверить билет. «Кажется, ты выиграла», — сообщил ей брат по телефону. Оказалось, что американка разбогатела на миллион долларов.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
«Другая сторона богатства — безумие» Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
«Другая сторона богатства — безумие»Как огромный выигрыш в лотерею превратил американца в героинового наркомана и грабителя банков
31 декабря 2020
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Гарсия поверила в свою удачу, только когда принесла билет в офис лотереи, где ей подтвердили выигрыш. Американка заявила, что потратит деньги на новый дом. Кроме того, она собирается купить брату новую машину.

Ранее сообщалось, что победитель лотереи из США увидел во сне, как сорвал джекпот. Мужчине приснилась даже точная сумма выигрыша.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили самую массированную атаку беспилотниками на российский регион. Что известно о последствиях?

    В России выросла стоимость минимального набора продуктов

    Молдавия посчитала законным ограничение работы посольства России

    Россиянам показали брошенные при отступлении ВСУ из Курской области тела украинских солдат

    Премьер Британии поставил пабы под угрозу существования

    В российском регионе задержана чиновница за мошенничество с жильем для детей-сирот

    В Грузии назвали санкции ЕС объявлением войны

    ВС России получили партию «Панцирей»

    Украинка с самыми большими щеками в мире показала глубокое декольте на фото

    Россиянку осудили за расправу над дочерью и оставление в опасности сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше