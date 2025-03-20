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12:36, 20 марта 2025Из жизни

Женщина пять лет лгала партнеру о раке и потратила его деньги на увеличение груди

Британка солгала партнеру о раке и увеличила грудь, заплатив деньгами на лечение
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Великобритании пять лет лгала дочери и партнеру, что у нее рак, ради увеличения груди. Об этом пишет People.

12 марта 35-летняя Лора Макферсон, мать двоих детей, предстала перед судом. Ее обвинили в том, что она получила от своего партнера, Джона Леонарда, 32 тысячи фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей) на лечение от рака, которого у нее на самом деле не было. Макферсон рассказала ему и дочери, что врачи нашли у нее опухоли в груди, кишечнике, яичниках и матке. Она регулярно просила у Леонарда деньги на процедуры с марта 2017 года по январь 2022 года. Чтобы диагноз британки звучал убедительнее, она даже делала постановочные фото из больницы.

Впервые ложь вскрылась после того, как Леонард привез женщину в больницу, откуда она позже уехала в соседний город. Затем он позвонил в клинику, где Макферсон должны были провести мастэктомию, чтобы оплатить счет, но узнал, что на самом деле женщине увеличила грудь. Леонард понял, что партнерша солгала ему, и впоследствии выяснил, что и ее путешествие в Австрию не было связано с хистерэктомией — на самом деле Макферсон потратила деньги на программу для похудения в спа-центре.

Мужчина подал на Макферсон в суд, подчеркнув в своем выступлении, что она ни разу не извинилась за свою ложь. Причем она доставила страдания не только ему, но и дочери, которая постоянно плакала из-за болезни матери, что отражалось на ее успеваемости. «Травму, которую это нанесло мне, трудно выразить словами. У меня остались глубокие эмоциональные шрамы, и я не думаю, что когда-нибудь смогу доверять людям», — сказал Леонард в суде.

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Судья встал на сторону пострадавшего, однако Макферсон осталась на свободе. Ее приговорили к двум годам общественных работ и 30 дням условного срока. Она должна будет носить электронный браслет и соблюдать комендантский час.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница полиции притворилась больной раком шейки матки ради отпуска и сокращенного рабочего дня.

Вот это да!
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