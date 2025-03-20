ТАСС: Бойцы ВСУ в Курской области расклеивали пропагандистские листовки

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расклеивали пропагандистские листовки в Курской области. Об этом рассказал житель села Казачья Локня Суджанского района Николай, его цитирует ТАСС.

«Была вывеска с двумя картинками. На одной было нарисовано кладбище и подписано "Жизнь при Путине", а на другой — надпись "Жизнь после Путина" и счастливая бабушка с внуками», — сказал мужчина.

Он добавил, что листовки украинские военные размещали в местах, где собирается много людей — например, у церквей и в местах выдачи гуманитарной помощи.

Ранее житель Курской области заявил об отправке нарушавших порядок бойцов ВСУ на передовую. Он добавил, что украинские военнослужащие воровали из продуктовых магазинов алкогольные напитки. Других данных о ситуации он не привел.