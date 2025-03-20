Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:34, 20 марта 2025Россия

Житель Курской области рассказал о расклеенных пропагандистских листовках ВСУ

ТАСС: Бойцы ВСУ в Курской области расклеивали пропагандистские листовки
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расклеивали пропагандистские листовки в Курской области. Об этом рассказал житель села Казачья Локня Суджанского района Николай, его цитирует ТАСС.

«Была вывеска с двумя картинками. На одной было нарисовано кладбище и подписано "Жизнь при Путине", а на другой — надпись "Жизнь после Путина" и счастливая бабушка с внуками», — сказал мужчина.

Он добавил, что листовки украинские военные размещали в местах, где собирается много людей — например, у церквей и в местах выдачи гуманитарной помощи.

Ранее житель Курской области заявил об отправке нарушавших порядок бойцов ВСУ на передовую. Он добавил, что украинские военнослужащие воровали из продуктовых магазинов алкогольные напитки. Других данных о ситуации он не привел.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор сообщил «о самой массированной за все время атаке» ВСУ

    В мощи британской армии усомнились

    В Москве увидели геноцид украинского народа в действиях Киева

    Разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область сняли на видео

    После самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область загорелся аэродром

    ВС России уничтожили технику и живую силу ВСУ в белгородском приграничье

    Двух российских подростков осудили за диверсию

    Губернатор описал разрушения после самой массированной атаки ВСУ на Саратовскую область

    Житель Курской области рассказал о расклеенных пропагандистских листовках ВСУ

    Украинские энергетики высказались насчет идеи Трампа о передаче Запорожской АЭС США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше