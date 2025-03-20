Жительница Суджи: Во время оккупации населению раздавали пропагандистские газеты

Жителям Суджи раздавали пропагандистские газеты во время оккупации города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом горожанка Олеся Рыльская рассказала РИА Новости.

По словам россиянки, во время нахождения города под украинским контролем в городе раздавали печатную продукцию. В частности, речь идет о некоей газете «Свободная Курщина», уточнила она. Как отмечает агентство, в распоряжении которого оказалась фотография газеты, речь идет о выдуманных исторических фактах.

Жительница Суджи отметила, что никто из горожан не поверил в подлинность содержащейся в газете информации. «После пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета», — сказала она.

Ранее о распространении украинской пропагандистской печати рассказал также житель Казачьей Локни в Курской области. Он сообщил, что в период оккупации в населенном пункте расклеивали листовки о «жизни после Путина». Их размещали в местах скопления людей.