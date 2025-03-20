Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 20 марта 2025Россия

Жителям Суджи раздавали пропагандистские газеты во время оккупации ВСУ

Жительница Суджи: Во время оккупации населению раздавали пропагандистские газеты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Жителям Суджи раздавали пропагандистские газеты во время оккупации города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом горожанка Олеся Рыльская рассказала РИА Новости.

По словам россиянки, во время нахождения города под украинским контролем в городе раздавали печатную продукцию. В частности, речь идет о некоей газете «Свободная Курщина», уточнила она. Как отмечает агентство, в распоряжении которого оказалась фотография газеты, речь идет о выдуманных исторических фактах.

Жительница Суджи отметила, что никто из горожан не поверил в подлинность содержащейся в газете информации. «После пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета», — сказала она.

Ранее о распространении украинской пропагандистской печати рассказал также житель Казачьей Локни в Курской области. Он сообщил, что в период оккупации в населенном пункте расклеивали листовки о «жизни после Путина». Их размещали в местах скопления людей.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности встречаться с представителями России

    Признание двух поджегших вышку сотовой связи российских подростков попало на видео

    ФСБ задержала главу фонда капремонта российского региона за миллионный ущерб бюджету

    Каллас подтвердила сокращение планируемой помощи Украине

    Державшей дочь прикованной к батарее россиянке предъявили обвинение

    Курс доллара резко вырос

    В России разработали амфибию-хлебовоз

    Жена Павла Воли дала совет Прохору Шаляпину

    В Литве раскрыли планы по подготовке к конфликту с Россией

    Жители Суджи услышали фейковую новость о перемирии, выбежали на улицу и попали под обстрел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше