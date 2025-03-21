Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:17, 21 марта 2025Ценности

59-летняя Синди Кроуфорд снялась для журнала в купальнике

59-летняя модель Синди Кроуфорд снялась в купальнике для журнала Elbazin
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @Elbazin / @simonuptonpics

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд в откровенном образе снялась для журнала Elbazin. Соответствующий материал появился на сайте издания.

59-летняя манекенщица предстала на сделанном для обложки кадре в черном слитном купальнике на крыше. Предмет гардероба оказался оформлен белыми полосами и поясом. Также она надела на шею массивную цепочку и распустила волосы.

В то же время знаменитость примерила кожаное мини-платье в сочетании с леггинсами и облегающий топ без рукавов, который скомбинировала с джинсами. Автором данных кадров стал известный фотограф Саймон Аптон.

В феврале Кроуфорд повторила откровенное фото времен молодости.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах о территориях Украины

    В Раде сделали заявление о снижении предельного возраста мобилизации в ВСУ

    Высокопоставленный сотрудник Росгвардии попал под арест

    59-летняя Синди Кроуфорд снялась для журнала в купальнике

    Разрешение Монголии строить продолжение «Силы Сибири-2» опровергли

    Уборщик мочился в кулер сотрудников больницы и заразил их герпесом

    Российская стюардесса рассказала о запрете для бортпроводников посещать «злачные места»

    Египет депортировал подозреваемого в похищении человека россиянина

    Названо опасное последствие таяния ледников

    Доктор Мясников назвал моральными уродами призывающих к расправе над собаками людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше