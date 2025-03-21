59-летняя Синди Кроуфорд снялась для журнала в купальнике

59-летняя модель Синди Кроуфорд снялась в купальнике для журнала Elbazin

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Синди Кроуфорд в откровенном образе снялась для журнала Elbazin. Соответствующий материал появился на сайте издания.

59-летняя манекенщица предстала на сделанном для обложки кадре в черном слитном купальнике на крыше. Предмет гардероба оказался оформлен белыми полосами и поясом. Также она надела на шею массивную цепочку и распустила волосы.

В то же время знаменитость примерила кожаное мини-платье в сочетании с леггинсами и облегающий топ без рукавов, который скомбинировала с джинсами. Автором данных кадров стал известный фотограф Саймон Аптон.

В феврале Кроуфорд повторила откровенное фото времен молодости.