Апелляционный военный суд пересмотрел дело банды киллеров Джако о преступном сообществе

Участникам банды киллера Джако сократили сроки за давностью обвинения

Апелляционный военный суд пересмотрел дело банды киллеров Аслана Гагиева по кличке Джако о преступном сообществе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, 90 адвокатов 12 фигурантов дела добились снятия части обвинений, в том числе по статье об участии в организованном преступном сообществе из-за истечения срока давности, при этом наказание двоим осужденным пожизненно главным киллерам банды, на счету которых 27 жизней, а также наказание двум помогавшим им бывшим офицерам МВД осталось без изменений. Так, сроки некоторых осужденных сократились. Защита планирует обжаловать решение апелляционного суда.

Ранее сообщалось, что Забайкальский краевой суд приговорил преступного авторитета Роберта Багаева (внесен в список экстремистов и террористов) к 17 годам лишения свободы за участие в запрещенном в России экстремистском движении «Арестантский уклад един» (АУЕ). В 2006–2014 годах он был причастен к 14 расправам и 5 покушениям и входил в банду Аслана Гагиева. В 2016 году суд приговорил Багаева к 22 годам лишения свободы.

15 сентября 2023 года Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы главаря крупнейшей в России организованной преступной группировки (ОПГ) Аслана Гагиева по кличке Джако, которого называют главным киллером страны.