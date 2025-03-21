Россиянам дали советы по выбору квартиры для аренды

«Яндекс Аренда»: На долгосрочную аренду не стоит тратить более 40 % дохода

На аренду жилья не стоит тратить больше 40 процентов своего ежемесячного дохода. Своими советами по выбору съемной квартиры с «Известиями» поделился руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Арендатор должен грамотно спланировать свой бюджет — учесть необходимо не только ставку аренды, но и коммунальные платежи. Только если траты на квартиру не будут превышать 40 процентов дохода арендатора, оплата не станет обузой. Такой подход позволит осилить и другие расходы, связанные с переездом, — покупку новой посуды, текстиля, предметов интерьера и услуг грузчиков.

Сэкономить можно, если сузить выбор съемной квартиры до вариантов с ремонтом и базовым набором мебели и техники. В него входят кровать или раскладной диван, место для приготовления и приема пищи. Чем лучше укомплектована квартира, тем дороже обойдется ее аренда. Поэтому эксперт советует арендатору определиться с тем, какой меблировки ему хватит. Аренда жилья без ремонта и мебели хоть поначалу кажется выгоднее, в итоге обернется для нанимателя значительными тратами.

Рассчитывая на дешевую аренду, столичным жителям следует рассмотреть Новую Москву или отдаленные спальные районы города. В таких локациях ассортимент бюджетных лотов намного шире. В особенности такая аренда будет выгодной для «удаленщиков».

Ранее эксперт назвал оптимальную ставку аренды для каждого типа квартиры в Москве. В среднем по столице «однушку» можно снять за 68 тысяч рублей. За двухкомнатную и трехкомнатную квартиру, как правило, просят порядка 95 и 150 тысяч соответственно. Студию обычно предлагают арендовать за 73 тысячи рублей.