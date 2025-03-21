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10:55, 21 марта 2025Бывший СССР

Астраханский замминистра ЖКХ попал под обстрел ВСУ

Дрон ВСУ атаковал рабочих в ЛНР, на месте находился астраханский замминистра ЖКХ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по разгружающим стройматериалы в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) рабочим. На месте также находился замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он не пострадал, передает правительство ЛНР в Telegram-канале.

При этом в результате атаки ранения получил водитель Агаева. Он находится в тяжелом состоянии. О состоянии рабочих ничего не сообщается.

Уточняется, что астраханский замминистра ЖКХ находился в ЛНР в рабочей командировке. Там он курировал работу астраханских восстановительных бригад.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе в результате атаки ВСУ не выжил силовик. Жертвой украинского удара стал сотрудник Росгвардии — в его машину попал беспилотник.

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