Астраханский замминистра ЖКХ попал под обстрел ВСУ

Дрон ВСУ атаковал рабочих в ЛНР, на месте находился астраханский замминистра ЖКХ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по разгружающим стройматериалы в Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) рабочим. На месте также находился замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев, он не пострадал, передает правительство ЛНР в Telegram-канале.

При этом в результате атаки ранения получил водитель Агаева. Он находится в тяжелом состоянии. О состоянии рабочих ничего не сообщается.

Уточняется, что астраханский замминистра ЖКХ находился в ЛНР в рабочей командировке. Там он курировал работу астраханских восстановительных бригад.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе в результате атаки ВСУ не выжил силовик. Жертвой украинского удара стал сотрудник Росгвардии — в его машину попал беспилотник.