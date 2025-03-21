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09:40, 21 марта 2025Путешествия

Авиакомпания по ошибке лишила россиянина места в самолете и захотела выгнать его

«Авиаторщина»: S7 по ошибке посадила двух людей на одно место в самолете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Авиакомпания S7 по ошибке лишила россиянина оплаченного места в самолете и захотела выгнать его. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Так, в ночь на 20 марта 30-летний Виталий М. должен был вылететь в родной Владивосток. Мужчина получил посадочный талон, сел в самолет и обнаружил, что на его кресле в 33-м ряду сидит другой пассажир. Оказалось, что перевозчик по ошибке отдал одно место сразу двум пассажирам.

Члены экипажа начали разбираться в ситуации и вскоре заявили Виталию, что он должен покинуть борт. Россиянин отказался, отметив, что выполнил все необходимые процедуры и не опаздывал на посадку. Спустя некоторое время мужчине все же нашли свободное место.

Сразу после приземления Виталий отправился в полицию, где встретил свой 31-й день рождения. Он написал заявление и попросил правоохранителей проверить законность действий авиакомпании.

Ранее у самолета российской авиакомпании S7 Airlines разрушился тормоз после посадки в Узбекистане. Лайнер застрял на ВПП.

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