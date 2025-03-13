Российский самолет после посадки застрял на взлетной полосе из-за разрушения тормоза

«Авиаторщина»: У самолета S7 разрушился тормоз после посадки в аэропорту Ферганы

У самолета российской авиакомпании S7 Airlines разрушился тормоз после посадки в аэропорту Ферганы, Узбекистан. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что в среду, 12 марта, Boeing 737-800, прилетевший из Новосибирска, застрял на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Командир воздушного судна прекратил руление и вызвал инженерно-технический персонал. При осмотре лайнера специалисты обнаружили разрушение тормоза на левой основной стойке шасси.

Как пишет источник, пассажиров высадили на ВПП и доставили в терминал вместе с багажом. Самолет отстранили от эксплуатации и через несколько часов отбуксировали на перрон.

Из-за заблокированной полосы аэропорт Ферганы временно закрыли на прилет и вылет. Из-за этого самолету авиакомпании Utair, который летел в узбекский город из Москвы, пришлось уйти на запасной аэродром в Ташкент.

Ранее у самолета другой российской авиакомпании при разбеге в аэропорту ОАЭ разрушился пневматик колеса. С пилотами связался руководитель полетов эмиратского аэродрома и сообщил о найденных на ВПП частях покрышек.

