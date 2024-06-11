У российского самолета при разбеге в аэропорту ОАЭ разрушилась часть колеса

«Авиаторщина»: у летевшего из Дубая в Москву Boeing разрушился пневматик колеса

У самолета российской авиакомпании при разбеге на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту ОАЭ разрушился пневматик колеса. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Дубая в Москву Boeing 737 со 141 пассажиром 9 июня. Сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы экипаж ощутил необычную вибрацию на борту лайнера.

Позже с пилотами связался руководитель полетов эмиратского аэродрома и сообщил о найденных на ВПП частях покрышек самолета после взлета. «Все системы самолета работали штатно, и командир воздушного судна принял решение следовать в пункт назначения», — пишет источник.

Почти за час до приземления лайнера в Шереметьево объявили сигнал «Тревога», код синий. При заходе на посадку экипаж выпустил шасси, выполнил пролет над полосой, чтобы диспетчеры осмотрели судно на предмет возможной неисправности, и ушел на второй круг. Визуально никаких повреждений с земли обнаружено не было, после чего Boeing благополучно сел в столичной авиагавани.

«После освобождения ВПП командир принял решение отключить двигатели и вызвал буксировочный тягач для постановки самолета на место стоянки», — говорится в сообщении. На послеполетном осмотре специалисты обнаружил частичное разрушение пневматика первого колеса на основной стойке шасси.

Более того, они увидели многочисленные вмятины на одном из крыльев лайнера. Судно отстранили от полетов для устранения повреждений. Росавиация квалифицировала событие как авиационный инцидент и приступила к его расследованию.

Ранее сразу девять Sukhoi Superjet 100 за день получили сильные порезы колес шасси. Представители одной из российских авиакомпаний доложили в Росавиацию об аномалии, настигнувшей почти десяток пассажирских лайнеров.

