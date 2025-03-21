Банк России подсчитал инфляцию

ЦБ: Годовая инфляция на 17 марта превысила 10 процентов

Годовая инфляция по оценке на 17 марта составила 10,2 процента. Об этом заявил Банк России.

По данным Центробанка (ЦБ), устойчивое инфляционное давление снизилось в меньшей степени, чем общий индекс потребительских цен. Это отражает сохраняющийся высокий внутренний спрос. Отмечается, что февральский и отчасти мартовский рост цен сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля.

«В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1 процента в пересчете на год после 12 процентов в IV квартале 2024 года», — уточнил Банк России.

Ранее сообщалось, что совет директоров регулятора в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. На этой отметке она сохраняется с октября 2024 года.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, регулятор может начать снижение ключевой ставки уже летом 2025 года. К концу года у нее есть шанс опуститься до 14-15 процентов.