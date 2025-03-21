Байден захотел вернуться в политику

NBC News: Байден заявил ряду демократов, что хочет вернуться в политику

Бывший президент США Джо Байден заявил ряду членов Демократической партии, что хочет вернуться в политику, собирая для них деньги и проводя мероприятия в их поддержку. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«По словам людей, в прошлом месяце Байден провел личную встречу с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь в то время, когда партия изо всех сил пытается восстановить свою жизнеспособность на фоне опросов, показывающих, что ее популярность падает», — приводит телеканал слова источников.

Уточняется, что пока демократы не проявили интереса к предложению Байдена. Однако они могут согласиться из-за проблем с руководством партии и отсутствием сильных лидеров.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Байдена настоящим дурачком, который просто так раздавал миллиарды долларов Украине. Он подчеркнул, что теперь Вашингтон благодаря сделке по полезным ископаемым «получат свои деньги обратно, даже с плюсом».