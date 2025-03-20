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09:44, 20 марта 2025Мир

Трамп назвал Байдена настоящим дурачком

Трамп: Байден раздавал деньги Украине, как настоящий дурачок
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший президент США Джо Байден был настоящим дурачком, когда просто так раздавал миллиарды долларов Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Breitbart.

«Теперь мы заключаем сделку с Украиной по добыче редкоземельных металлов, так что сейчас, по крайней мере, мы можем сказать, что возвращаем свои деньги и что-то с эти делаем. США вложили в Украину 350 миллиардов долларов. Байден раздавал деньги, как будто он был просто дураком, и он действительно такой — настоящий дурачок», — отметил глава государства.

Трамп подчеркнул, что теперь США благодаря сделке по полезным ископаемым «получат свои деньги обратно, даже с плюсом».

Ранее Трамп заявил, что США нужно иметь дело с Россией, так как у нее самая большая и очень ценная территория. Также он оценил телефонные разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что обе беседы прошли «очень хорошо».

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