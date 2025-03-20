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09:29, 20 марта 2025Мир

Трамп оценил переговоры с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что провел очень хорошие переговоры с Путиным и Зеленским
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Состоявшиеся переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным 18 марта и Владимиром Зеленским 19 марта были «очень хорошими». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Breitbart.

«У нас было два очень хороших телефонных звонка, и я верю, что будет достигнута сделка и мы сможем остановить кровопролитие, которое там происходит», — сказал глава государства.

Трамп подчеркнул, что хочет остановить боевые действия из-за жертв, а также больших ресурсов, которые Соединенные Штаты тратят на Украину. По его словам, необходимо прекратить эти «выплаты» и странам Европы следует пойти по этому же примеру.

Ранее Трамп заявил, что с Россией нужно иметь дело, так как у нее самая большая и очень ценная территория. Он также добавил, что Путин является сильным и твердым политиком, желающим завершить конфликт на Украине.

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